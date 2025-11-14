Члены группы The Hatters Юрий Музыченко и Павел Личадеев признались, что рады за певицу Надежду Кадышеву из-за всплеска ее популярности у молодежи. Об этом сообщает «КП».

На юбилейном «Квартирнике у Маргулиса» журналисты спросили у музыкантов, завидуют ли они хайпу вокруг Кадышевой и тому, что она стала одной из самых востребованных артисток на предновогодние корпоративы.

«Так это же наоборот замечательно, это прекрасно! Тетя работает. Пожалуйста! Вряд ли она наши корпоративы заберет», — сказал Личадеев.

Музыченко добавил, что The Hatters «всех окучить» все равно не смогут, а потому они не против спроса заказчиков на Кадышеву.

Кадышева стала главной звездой корпоративного зимнего сезона

Ранее продюсер Игорь Краев назвал Кадышеву самой востребованной исполнительницей на предновогодних корпоративах. Он отмечал, что минимальный гонорар артистки составляет 15 млн рублей, а график практически полностью забит.