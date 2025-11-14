Решетова пожалела о сделанной пластике

Блогерша и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свою фотографию в 18-летнем возрасте.

Знаменитость призналась, что в те годы прибегла к пластической операции — изменила форму носа, поскольку ее задевали замечания других людей. Однако на опубликованном ею снимке «нос еще свой».

«Красивые девочки делают себя еще красивее просто из-за неуверенности в себе. Я бы сейчас не пошла на операцию из-за одного какого-то «неудачного ракурса», как мне тогда сказали», — заявила Решетова.

© Соцсети

Также модель поделилась фотографиями почти 10-летней давности, где она уже начала игнорировать внешние оценки, живя по принципу: «Плевать, что скажут люди». Особое внимание Решетова уделила фотографиям, сделанным во время беременности.

«У меня была очень красивая беременность. Помню, что с 3-4 месяца начала прям заметно хорошеть. Видимо, гормоны выровнялись удачно», — сказала она.

В 2014 году модель стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году знаменитость впервые стала матерью. Анастасия Решетова родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.

В начале августа Анастасия Решетова призналась, что комплексовала из-за растяжек после родов. Модель заявила, что со временем приняла их и теперь считает, что «это не недостаток, а след от самого прекрасного события в ее жизни».