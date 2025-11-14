«Было страшно»: что уехавшие звезды говорят о России

После 2022 года некоторые знаменитости, которые ранее наслаждались популярностью и богатством в России, стали делать заявления, которые их поклонники находят неприятными. Материал об этом опубликовал «Царьград».

В частности, польская актриса Барбара Брыльска, прославившаяся благодаря роли Нади в фильме «Ирония судьбы», выразила опасения по поводу своей безопасности в РФ, особенно в Омске и Новосибирске, после начала СВО. Она отмечала, что ей «страшно было в России». Кроме того, Брыльска негативно высказывалась о стране.

Латышский актер Ивар Калныньш, который стал известен благодаря ролям в советских фильмах, с 2022 года дистанцировался от российского кино. Он заявил, что «выбросил из памяти все советские и российские фильмы». Кроме того, актер обвинил Россию в недоплате и выразил недовольство по поводу долгов.

Кто из уехавших российских звезд продолжает выступать за границей?

Актриса Ингеборга Дапкунайте прославилась благодаря роли в фильме «Утомленные солнцем». После начала СВО она отказалась от своих российских активов и переехала на Запад, напоминает издание. В публичных выступлениях она критикует Россию и поддерживает Украину, игнорируя свою зависимость от российских средств. СМИ ранее сообщали, что Дапкунайте скрывает в Москве активы на сотни миллионов рублей, среди них — объекты элитной недвижимости.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась возможному возвращению в Россию уехавших звезд. Она выразила уверенность в том, что человек, предавший единожды, предаст еще раз.