Борисова: Глюкоза употребляла запрещенные препараты

Телеведущая Дана Борисова подтвердила, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) употребляла запрещенные препараты. Об этом она рассказала в шоу «В гостях у Ханги», выпуск которого опубликовали во «ВКонтакте».

Напомним, что в 2024 году Глюкоза попала в скандал после концерта в Красноярске — зрители пожаловались на неадекватное поведение знаменитости на сцене и решили, что артистка пьяна. Певица позднее заявила, что впала в депрессию после смерти бабушки и списала свои странные поступки на прием антидепрессантов. Поклонники же подозревали, что всему виной прием запрещенных веществ.

Борисова, которая в прошлом боролась с зависимостью от наркотиков, подтвердила эту версию. К ней обращалась дочь Глюкозы, которая просила совета.

«Дочка Глюкозы спрашивает мою дочь Полину: "Спроси у своей мамы, как она относится к тому, что мою маму видели несколько раз употребляющей, и потом вся вот эта история... Может твоя мама что-то для нее сделать или нет?". Я говорю: "Доченька, у меня теперь принцип: все взрослые люди делают, что хотят. Вот пусть мама попросит, и я ей что-то посоветую"», — рассказала телеведущая.

Борисова в интервью также призналась, что жалеет о потерянном из-за зависимости времени. По мнению телеведущей, она лишилась «огромного куска жизни» — и в плане здоровья, и в плане отношения людей.