Любимые женщины и любовные драмы Алена Делона

Романы символа французского кинематографа обсуждали не меньше, чем премьеры. Вокруг Ален Делона всегда были яркие женщины — певицы, актрисы, модели. «Рамблер» собрал главные истории любви актера.

Далида

В 1973 году Делон и Далида выпустили композицию «Parole parole», ставшую культурным символом французской поп-культуры. Поклонники считали, что между артистами были исключительно рабочие отношения. Однако в мемуарах «Женщины моей жизни» актер признался: их связь началась еще в конце 1950-х, когда оба были малоизвестны. Они жили на одной улице в Париже — так и познакомились.

Их роман был недолгим, но, по словам Делона, одним из самых теплых. Он вспоминал, что тогда они оба только мечтали о славе. Позднее французский актер признался, что единственное, о чем жалеет, — что не позвонил Далиде перед ее самоубийством в 1987 году.

© Imago/TACC

С Роми Шнайдер Делон познакомился на съемках фильма «Кристина» в 1956 году. На тот момент она уже была звездой, а он — начинающим актером. Между ними быстро вспыхнула страсть и вскоре они официально объявили о своих отношениях. Пресса называла их «парой десятилетия», а поклонники ждали свадьбу.

Спустя несколько лет они объявили о помолвке, но брак так и не состоялся. Чувства Шнайдер стали слишком поглощающими, Делон начал раздражаться и дистанцироваться. В итоге он разорвал помолвку, что сильно подорвало состояние Роми. Позднее актриса признавалась, что именно эти отношения стали началом глубокого личного кризиса, который сопровождал ее всю оставшуюся жизнь.

Натали Бартелеми

Натали — единственная женщина, с которой Делон вступил в законный брак. Они познакомились в 1962 году: отношения вспыхнули мгновенно, и спустя два года пара поженилась. Их называли идеальной парой — внешне они были так похожи, что журналисты часто принимали их за родственников.

В 1964 году у пары родился сын Энтони. Однако бытовые конфликты и резкие характеры обоих разрушили семью. Скандалы становились все громче, чувства — все слабее. Через четыре года Натали подала на развод. Энтони позднее неоднократно говорил в интервью, что после разрыва родителей отец проявлял мало участия в его жизни.

Нико Пэффген

Криста (Нико) Пэффген — модель, актриса и на тот момент еще будущая вокалистка рок-группы The Velvet Underground — познакомилась с Делоном в начале 1960-х. Их связь была мимолетной, однако в результате ее в 1962 году Нико родила сына Кристиана Аарона. Делон категорически отказался признавать отцовство.

Ребенка взяли на воспитание родители Делона — Эдит и Поль Булонь. Они официально усыновили мальчика, дав ему свою фамилию. И хотя Кристиан Булонь вырос в семье дедушки и бабушки актера, отношения с биологическим отцом так и не сложились. Позже Ален признавался, что относится к юноше «как к другу, но не как к сыну».

Мирей Дарк

© Zuma/TACC

Мирей Дарк — актриса и модель — ворвалась в жизнь французской кинозвезды в 1969 году. Их первая встреча произошла на съемках фильма «Джефф». Сначала она стала его помощницей, затем подругой, а позже — гражданской супругой. Их отношения длились около 13 лет и по сей день считаются самыми стабильными в жизни актера.

Дарк во всем поддерживала Делона. Известно также, что она помогала Роми Шнайдер, когда трагически погиб ее сын. Однако судьба Мирей тоже оказалась тяжелой: после расставания с Делоном она попала с серьезную автокатастрофу, и актер провел много времени у ее постели — уже как близкий друг.

Розали Ван Бремен

© DANIEL REINHARDT/DPA/TACC

В 1987 году у Делона начался роман с моделью Розали Ван Бремен. Их отношения длились почти десять лет и стали вторым по длительности союзом актера. У пары родились двое детей — дочь Анушка и сын Ален-Фабьен.

Снаружи их семья казалась крепкой, но внутри назревала буря. Главной проблемой было нежелание Делона официально жениться. В 1997 году Розали ушла от актера, забрала детей и позже вышла замуж за бизнесмена Алена Аффлело. После разрыва Делон пытался добиться опеки над сыном, но это лишь усугубило отношения между ними. Ален-Фабьен позднее обвинял отца в агрессии и психологическом давлении.

