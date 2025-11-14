С Собчак взыскали долг по ЖКУ

Московский суд взыскал с российской журналистки Ксении Собчак долг по коммунальным платежам. Информация об этом следует из материалов дела.

Решение принято в рамках четвертого иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма взысканной задолженности не уточняется.

— Исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого источник «Вечерней Москвы» рассказал, что журналистка задолжала более 17 тысяч рублей взносов на капитальный ремонт трех помещений.

О том, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал первые три иска к Ксении Собчак, стало известно 1 октября.