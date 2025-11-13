Ксения Бородина снялась за поцелуем с Сердюковым в Париже

Телеведущая Ксения Бородина снялась за поцелуем с мужем Николаем Сердюковым в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Ксения Бородина позировала в джинcах и водолазе. В кадре ее обнимал муж. Пара стояла на набережной с видом на Эйфелеву башню.

«Мечта», — написала телеведущая.

В начале июня Ксения Бородина официально оформила брак с возлюбленным Николаем Сердюковым. Супруги провели торжество в отдельный день. Мероприятие прошло на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких.

Ведущая воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

В середине октября Бородина призналась, что решила отказаться от употребления алкоголя из-за плохого самочувствия после. По ее словам, организм стал хуже переносить спиртное после 40 лет.