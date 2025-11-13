Певице Славе диагностировали психическое расстройство

Певица Слава призналась, что врачи диагностировали у неё биполярное расстройство. Артистка рассказала, что обратиться к психотерапевту ей посоветовала подруга и коллега Лолита Милявская. Специалист назначил лечение, порекомендовав сократить рабочую нагрузку и уделить внимание восстановлению.

© Super.ru

Именно по этой причине знаменитость решила продать квартиру.

«Это чисто финансовый вопрос. Я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы у меня не ехала крыша», — цитирует Славу «Пятый канал».

По словам артистки, в последние месяцы она чувствовала сильное эмоциональное истощение и впала в депрессию. Фанаты также заметили нестабильное поведение певицы в соцсетях, где она публиковала противоречивые видео — от смеха до слез.

«Нервная система не выдержала предательства, усталости и болезней», — призналась артистка.

Звезда также отметила, что её бывший возлюбленный, бизнесмен Анатолий Данилицкий, пытается наладить отношения. Однако, по словам артистки, речь о полном примирении не идет: сейчас для нее главное — психическое здоровье.

Ранее Слава рассказала о болезни Данилицкого, который ей изменил.