Никита Ефремов высказался о сепарации от семьи

Актер Никита Ефремов признался, что процесс сепарации от семьи у него начался в 2021 году и продолжается до сих пор. Об этом он рассказал в подкасте Dreamcast.

По словам Ефремова, ему понадобилось много времени, чтобы разобраться с тем, как быть частью семьи, но при этом не стать заложником ее пагубных привычек.

«Процесс сепарации происходит прямо сейчас. Первые шаги были, когда я в конце 21-го года ушел из "Современника". Долго я себя уговаривал, где-то года полтора, что надо что-то изменить. Понял, что хочу попробовать уйти, мне действительно стало как-то легче. Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом, и тем, что дед выпивал, отец выпивал — может быть, была некая миссия, что здорово, если бы на мне это закончилось», — поделился актер.

Также Ефремов поделился своим мнением касательно принадлежности к семье. Он отметил, что у Ефремовых много связано с сигаретами и в какой-то момент он понял, что воспринимает желание покурить как непроработанную тревогу.