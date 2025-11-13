Никита Ефремов откровенно высказался о сепарации от отца

Никита Ефремов на подкасте Dreamcast признался, что не боится не соответствовать великим родственникам – деду и отцу. Сепарироваться от последнего, по сути, не пришлось – в детстве Никита с папой-актёром практически не общался.

«Я думаю, что у меня другая динамика, поскольку я не рос вместе с отцом. Поэтому, наверное, мне хотелось какого-то внимания», — рассказал артист.

Никита отметил, что к своим 37 годам осознаёт: чтобы чувствовать себя частью семьи, не обязательно быть похожим на предков.

«Тебе не надо никаким образом вписываться ни в какие зависимости там или ещё что-то, или как-то страдать, или нести за кого-то какой-то груз, чтобы быть в контакте с собой, с другим человеком и любить его. Но, оказывается, для меня это был довольно большой путь, чтобы это понять», — поделился Никита Ефремов.

Съёмки в одном проекте с отцом были для него интересным опытом — Михаил Ефремов делился с сыном профессиональными советами. А Никита оценил возможность понаблюдать за работой отца и просто провести время вместе.