"Это была ошибка". Маршал обратился к жителям российского региона

Певец Александр Маршал снова извинился перед жителями Северной Осетии на фоне начавших звучать там призывов отменить его концерт из-за скандала 2016 года. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Напомним, что в 2016 году в эфире телепередачи на федеральном канале прозвучали слова о том, что вся вина в осетино-ингушском конфликте лежит на первой стороне. Маршал тогда был ведущим той авторской программы. Некорректная формулировка привела к скандалу, певца осуждали не только жители республик, но главы двух регионов. Сразу после случившегося Маршал вышел в эфир и извинился за произошедшее. Программа была удалена, а всю вину возложили на ответственного за передачу редактора, которого впоследствии уволили.

Теперь же об этой ситуации снова вспомнили и стали призывать к отмене концерта певца, который должен пройти 25 ноября во Владикавказ.

«В связи с моим предстоящим выступлением появились желающие разжечь огонь старой ошибки. Да, это была ошибка. Мое желание приехать к вам с концертом есть подтверждение моего глубокого уважения к вашей земле, к вашему народу, к вашей замечательной истории и такому же настоящему. Еще раз прошу вас простить меня, простить мне эту оплошность», — обратился к жителям Северной Осетии Маршал.

Он отметил, что является певцом, а не политиком и его песни о мире, Родине, жизни, дружбе и любви. Маршал пообещал, что исполнит свои композиции во Владикавказе «с максимальной отдачей».