Концерт известной группы отменили в Эстонии из-за поддержки России

Концерт американской ню-метал группы Limp Bizkit в Таллине отменили — ранее солист коллектива Фред Дерст выступил с поддержкой России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ERR.

Концерт был запланирован на 31 мая 2026 года. Как сообщает источник, продажа билетов должна была стартовать уже на этой неделе, но начало продаж было отложено.

«Сообщаем, что по причинам, не зависящим от организатора, концерт Limp Bizkit, запланированный на 31 мая 2026 года, отменяется. Приносим извинения», — сообщил организатор концерта в соцсетях.

Отметим, что ранее Дерст поддержал действия России и президента РФ Владимира Путина после присоединения Крыма в 2014 году. После этого МИД Эстонии назвал проведение концерта Limp Bizkit в стране «недопустимым».