На Моргенштерна* пожаловались в СК из-за попытки продать арестованную землю

На рэпера Алишера Моргенштерна* пожаловались в Следственный комитет России из-за попытки перепродать арестованную землю в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.

Речь идет об усадьбе рэпера на реке Малая Истра. Данное владение поделено на две части: на одной стоит особняк и теннисный корт, а на другой — баня с выходом к реке. Земля, где находится усадьба, была арестована государством.

В связи с этим, по данным Mash, Моргенштерн мог переписать это владение на доверенное лицо и теперь намерен продать его. При этом известно, что усадьба была приобретена рэпером в ипотеку в 2021 году на 26 лет.

Ранее сообщалось, что Литва признала Моргенштерна угрозой нацбезопасности. Ему запрещен въезд в страну в течение десяти лет.

*признан в РФ иноагентом