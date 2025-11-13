«Это смешно»: Игорь Крутой прокомментировал скандал с Орбакайте

Никита Бородкин

Композитор Игорь Крутой опроверг, что запретил певице Кристине Орбакайте исполнять свои песни. Об этом сообщает «МК».

«Это смешно»: Игорь Крутой прокомментировал скандал с Орбакайте
© РИА Новости

По словам Крутого, эта история «выдумана от начала до конца», однако отвечать на ложь или судиться он не планирует.

«Это смешно для меня. Поэтому я просто наблюдаю со стороны за этой чушью и удивляюсь времени, в котором живу», — сказал композитор.

Крутой отметил, что «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят». Он отметил, что в Сети много всего печатают, однако по своей сути это «грязь, грязь и грязь».

Напомним, что осенью СМИ сообщили, что композитор забрал у Орбакайте права на песни. Причиной якобы стало интервью матери артистки, певицы Аллы Пугачевой.

