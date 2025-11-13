«Это смешно»: Игорь Крутой прокомментировал скандал с Орбакайте

Композитор Игорь Крутой опроверг, что запретил певице Кристине Орбакайте исполнять свои песни. Об этом сообщает «МК».

По словам Крутого, эта история «выдумана от начала до конца», однако отвечать на ложь или судиться он не планирует.

«Это смешно для меня. Поэтому я просто наблюдаю со стороны за этой чушью и удивляюсь времени, в котором живу», — сказал композитор.

Крутой отметил, что «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят». Он отметил, что в Сети много всего печатают, однако по своей сути это «грязь, грязь и грязь».

Напомним, что осенью СМИ сообщили, что композитор забрал у Орбакайте права на песни. Причиной якобы стало интервью матери артистки, певицы Аллы Пугачевой.