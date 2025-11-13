«Она об этом говорит постоянно»: Ольга Бузова утомила коллег своими жалобами

Актриса и блогер Ольга Бузова принимает участием в съемках, которые проходят в Китае. Звезда так часто жаловалась коллегам на свою жизнь, что те уже устали от нее, передает Telegram-канал Свита Короля.

Один из членов съемочной группы рассказал, что Бузова вываливает весь негатив не только подписчикам в Сети, но и окружающим ее людям. Многих коллег Бузовой по проекту в Китае, которые находятся в относительно одинаковых условиях с певицей, уже нервирует ее поведение.

«Она об этом говорит постоянно и всем вокруг. Многих из команды это уже нервирует, потому что все находятся в плюс-минус одинаковых условиях. Только Оля еще и живет в отдельном номере, вокруг нее все бегать должны, а некоторые ютятся по несколько человек в комнате и вынуждены ее обслуживать. Так кому хуже живется?» — задался вопросом источник.

Ранее в команде певицы Ольги Бузовой сообщили о ее состоянии. Знаменитость покрылась сыпью и жаловалась на зуд после взлома ее аккаунта в запрещенной соцсети.