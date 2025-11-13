Троянову* приговорили к 8 годам заключения

Актрису Яну Троянову* (признана Минюстом иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к 8 годам заключения по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор вынес Второй западный окружной военный суд. Актрису обвиняли по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Суд установил, что в июне 2024 года, находясь за пределами России, Троянова совершила публичные высказывания, которые выражают и формируют враждебно-ненавистническое отношение к русским. Впоследствии интервью было размещено на видеохостинге в публичном доступе. Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, уже будучи привлеченной к административной ответственности, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности как иноагента.

Прокурор требовал для артистки 9 лет колонии. Адвокат Трояновой* передала суду, что ее подзащитная не считает себя виновной, а также просит не воспринимать ее слова, произнесенные в интервью, буквально.

Как ранее сообщал ТАСС, свидетель по делу заявлял, что слышал призывы к убийству в интервью Трояновой*.

«Летом 2024 года я увидел интервью Яны Трояновой <...>. Она сказала: "Русских надо убивать. И даже детей!", она поддержала слова, что хороший русский — это мертвый русский», — сказал свидетель.

Троянова* была заочно арестована и объявлена в международный розыск. В реестр иноагентов она попала в ноябре 2023 года, а 9 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

