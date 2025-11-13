Успенская рассказала о своем сексуальном просвещении в СССР

Певица Любовь Успенская рассказала, как в юности бабушка нашла у нее американский порножурнал и не поверила, что сцены из него могут быть правдой. Об этом сообщил Telegram-канал Super со ссылкой на новое интервью певицы.

По словам Успенской, американский журнал ей в Киев привезли друзья-студенты из США. Однажды это издание нашла бабушка будущей певицы.

«Моя бабушка - а они такие были люди, <…> даже боялись говорить слово «член». <…> И вдруг я прихожу, она ходит злая. <…> Говорит: «Люба, это что?» И достает журнал», - рассказала певица.

По словам Успенской, бабушка была шокирована фотографиями в журнале и спросила внучку, бывает ли такое на самом деле.

«Я говорю: бабушка, какая правда, это американцы, они же специально придумывают все такое. «Слава богу, я так и подумала, такого быть не может», - процитировала Успенская свою бабашку.

Успенская эмигрировала в США в 1978 году. В Америке она выступала в русском ресторане «Садко» и хорошо зарабатывала. Как ранее рассказывала певица, решение о переезде в РФ в 1993 году далось ей нелегко: она «долго пыталась стать своей в Америке», родила там дочь, а в России нужно было начинать все с нуля.