Слухи о разводе, материнство и успехи в карьере: жизнь Татьяны Арнтгольц

Марк Богатырев, звезда сериала «Кухня», опроверг слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц. Пара поженилась в 2020 году, а в 2021-м у них родился сын Данила. Издание News.ru узнало, как живет актриса.

Как отмечается, роман актеров начался на съемках сериала «Наживка для ангела» в 2017 году. Татьяна признавалась, что предложение Марка стало для нее сюрпризом, так как они встречались недолго.

В 2024 году Богатырев выразил свое несогласие с началом спецоперации, опубликовав в социальных сетях черный квадрат. Через несколько дней он отправился на Алтай, где практиковал голодание, чтобы очистить свой разум от лишней информации.

Арнтгольц не высказывалась о спецоперации. До Богатырева она была замужем за Иваном Жидковым, у них есть дочь Мария. Их брак распался в 2014 году. Также Татьяна встречалась с Анатолием Руденко и Григорием Антипенко.

Татьяна Арнтгольц начала свою карьеру в кино еще во время учебы в университете. Среди ее известных работ — сериалы «Простые истины», «NEXT», «Лапушки», «Фурцева. Легенда о Екатерине», а также фильмы «Ангел мести» и «Операция “Престол”». С 2018 по 2023 год она была одной из ведущих программы «Жди меня» на НТВ.