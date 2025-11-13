«Не могу остановиться»: Никита Ефремов о борьбе с алкоголизмом

Актер Никита Ефремов рассказал, что смог справиться с алкоголизмом с помощью психотерапии. Свою историю он рассказал в интервью для шоу DREAMCAST, выпуск которого опубликован на площадке «VK Видео».

По словам Ефремова, к осознанию зависимости необходимо было прийти. Принять помощь можно лишь в случае осознания своей беспомощности.

«В какой-то момент я признал, что путь, по которому иду… Я не могу остановиться, но он уже не приносит ничего, кроме опустошения. К этому признанию тоже пришлось прийти», — сказал артист.

Ефремов отметил, что после работы над собой он понял, что дело вовсе не в алкоголе и наркотиках, а в некой внутренней травме, которую таким образом он глушил. После этого приходится взглянуть ей в глаза, что «страшнее самого отказа от веществ».

Артист добавил, что выпивал и его дед Олег Ефремов, и отец Михаил Ефремов. Никита считает, что его миссия в том, чтобы на нем «это все закончилось».