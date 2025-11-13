Николай Басков вышел из себя на популярном телешоу

Николай Басков устроил скандал на популярном телешоу «Ну-ка все вместе!». Об этом пишут коллеги из «7 дней.ru». Певец вышел из себя во время съёмок и сорвался на членов жюри. Поводом стала реакция жюри на выступление одного из участников программы: Басков был возмущен тем, что никто не выразил уважение артисту и не встал, когда он исполнял песню.

«Вы ищете каких-то блох, которые на костылях, о чём вы говорите? Вы имеете право на мнение, но это делает вас совершенно неквалифицированным человеком», — высказался Николай.

На помощь пришёл Сергей Лазарев, заметив, что каждый имеет право на собственное мнение. Он вспомнил, что и сам порой реагирует эмоционально на поведение жюри, однако каждый раз жалеет об этом.

«Нужно говорить с уважением и находить правильные слова», — добавил он.

Кстати, именно поэтому Лазарев однажды был готов покинуть проект. По словам артиста, ему непросто постоянно защищать участников телепрограммы от других экспертов, отстаивать свою позицию и бороться за своё мнение. Устав от такой накалённой атмосферы, певец хотел уйти, однако поменял своё решение.

