Пластические операции и возможная свадьба: как живет Анна Семенович
Певица Анна Семенович рассказала о том, что не против выйти замуж, а также призналась, что сделала несколько пластических операций. Что происходит в жизни артистки, и как она относится к спецоперации, разбиралось издание News.ru.
Планирует ли Семенович свадьбу?
Певица отмечала, что многолетний бракоразводный процесс в Германии ее любимого мужчины, бизнесмена Дениса Шреера, вышел на финишную прямую, однако ее саму не беспокоит отсутствие штампа в паспорте.
«Этого развода уже больше всех ждет бывшая супруга Дениса. Она собирается замуж. А вот меня наличие или отсутствие штампа в паспорте не беспокоит вообще никаким образом. Мы уже почти три года живем как обычная семья, строим планы, любим друг друга, наслаждаемся жизнью», — пояснила Семенович.
При этом она отметила, что не против замужества, однако не хотела бы пышную свадьбу «с фейерверками и замками». Ей больше по душе узкий круг родных и любимых людей и «подальше от чужих глаз».
«Для меня настоящая сказка — это когда рядом близкие люди, искренние чувства и счастье в глазах моего мужчины. Я хочу красивый праздник, но красивый в первую очередь по эмоциям, а не по масштабу», — заметила Семенович.
Напомним, что об отношениях Семенович с Шреером стало известно в июне 2024 года. При этом в соцсетях она отвечала хейтерам, которые заявили, что она увела из семьи своего возлюбленного, что мужчина «не баран» и его невозможно откуда-то увести. Также певица признавалась, что рассчитывает сыграть свадьбу с предпринимателем Денисом Шреером в 2026 году.
Похудение и пластические операции
Анна Семенович заявила о том, что не могла похудеть из-за инсулинорезистентности, и вес пошел вниз только после медикаментозной поддержки, назначенной врачом после сдачи анализов.
«Сдала анализы, у меня выявили инсулинорезистентность, или преддиабет. Корректировать проблему было решено медикаментозно с помощью отечественного препарата Семавик, который был подобран врачом. Поскольку он был назначен четко по анализам, никаких побочек у меня не было», — пояснила Семенович.
Она уже сбросила семь кг и намерена худеть и дальше. При этом артистка признавалась, что ложилась на стол пластического хирурга, делая операцию по уменьшению груди, липосакцию рук и коррекцию линии подбородка.
«Пожалуй, самая нашумевшая в прессе моя пластическая операция — уменьшение груди. Ее я сделала по медицинским показаниям, когда размер стал критическим и «носить» его на себе стало тяжело в прямом смысле этого слова. Начались проблемы со спиной, с осанкой, нагрузка была на весь организм», — подчеркнула певица.
Ранее во время встречи на тему женской красоты с журналистами и блогерами в Екатеринбурге, Семенович затронула тему стройности и сброса веса. Говоря о важности индивидуальных особенностей, телеведущая заявила, что ее грудь весит 10 кг.
Отношение к спецоперации
По словам певицы, она всегда открыто и четко выражала свою гражданскую и патриотическую позицию, и гордится тем, что она россиянка.
«С начала СВО много раз ездила в Донбасс, выступала, в частности в Энергодаре. Регулярно посещаю госпитали и военные части, поддерживаю наших доблестных бойцов», — пояснила Семенович.