«Он не дебил»: Бьянка о коллегах по шоу-бизнесу

Певица Бьянка высказала свое мнение о последних выступлениях Сергея Лазарева и Вани Дмитриенко. Она высоко оценила их труд, особенно выделив молодого исполнителя, передает «Звездач».

По словам артистки, «у Сергея был один из самых стильных концертов в этом году». Она отметила, что ей очень понравились его костюмы. Также Бьянка отметила, что высоко оценила творчество Дмитриенко. Как заявила певица, он является «одним из немногих зумеров, который и талантливый, и автор, и идейный вдохновитель творчества».

«И плюс к этому — он не дебил! Он такой, каким должен быть настоящий парень», — заявила Бьянка.

Артистка также отметила певиц Юлию Zivert, Ксению Минаеву и Валерию Bearwolf.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин раскритиковал певицу Бьянку, которая высказалась о девушках, которые ищут богатых мужчин. Как сообщил «КП», на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» считает, что не нужно говорить людям, как «правильно или неправильно жить». До этого Бьянка в соцсетях опубликовала обращение, в котором призвала женщин не искать себе богатых мужчин. Она уверена, что «папики» не будут уделять им свое время, а их избранницы станут «рабынями».