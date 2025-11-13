Товстик внезапно намекнула на примирение с мужем, ушедшим от нее к Дибровой

Елена Товстик сообщила, что пока еще официально остается женой бизнесмена Романа Товстика, который ранее ушел от нее к Полине Дибровой. В своем обращении к подписчикам Елена подчеркнула, что не ставит точку в отношениях.

© Соцсети

«Мы еще не развелись официально!!! Точка не поставлена — все может измениться в одно мгновение… Жизнь, она такая — никто не знает, что тебя ждет завтра, а как ты прожил этот день сегодня», — написала Елена.

Она призвала беречь семейные ценности, отметив, что семья является главным приоритетом в жизни. Однако многие подписчики в комментариях просили ее не возвращаться к мужу после его измены.

При этом в сентябре СМИ писали, что пара все же развелась, и сейчас Товстик живет с Дибровой в недавно купленном роскошном особняке.