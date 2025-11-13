«Дайте скидку!»: Тина Канделаки возмутилась большим гонораром Прохора Шаляпина

Тина Канделаки возмутилась гонораром Прохора Шаляпина и пообещала сделать из него звезду. Продюсер обратилась к артисту в Telegram-канале.

В личном блоге Тина записала видео из машины, в котором обратилась к Прохору. Продюсер позвонила Шаляпину с предложением о сотрудничестве, однако тот не поверил в правдивость происходящего и принял ее за бота.

«Еду в машине и параллельно торгуюсь с Прохором Шаляпиным, который думает, что я — это не я, а бот. Прохор и другие дорогие артисты, конечно, это я! Я всегда звоню сама и прошу о скидке», — высказалась Тина.

Продюсер возмутилась гонораром Шаляпина, который, по ее мнению, неоправданно высок. Тина попросила Прохора о скидке. По словам знаменитости, если артист согласится на сотрудничество, то получит мировую известность.

«Никак не могу понять, почему у вас все растет как на дрожжах. Вчера было сто, сегодня пятьсот, завтра — уже миллион. Остановитесь, дорогие друзья, вы еще не научились тратить такие большие деньги. Прохор, дайте скидку на те услуги, которые мы запрашиваем, и тогда мы вас сделаем по-настоящему большой звездой», — обратилась она к Шаляпину.

Отметим, что пока Прохор не комментировал обращение продюсера.

