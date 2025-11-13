Бывшая жена Паши Техника о фонде с сестрой Гуфа: «Там все не святые»

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) возмутилась в Telegram-канале появлению сестры Гуфа Ольги Долматовой на встрече Попечительского совета Благотворительного фонда «Второй шанс».

На мероприятии Долматова и представители творческого объединения «DOMA» обсудили инициативу о развитии системы помощи людям, столкнувшимся с зависимостью, и их семьям.

«Вы понимаете, что там очень огромная компания, которая очень-очень давно-давно дружит, и в принципе каждый пытается держаться друг за друга. То есть, ну вы понимаете, о ком я говорю. Очень много грязи там в этой компании, в этой огромной компании, да, медийной компании. Очень много грязи, о которой я знаю, потому что я была вхожа в эту грязь. Я знаю, что там происходит. И, естественно, когда я задеваю одного человека, там начинается цепная реакция», — заявила экс-супруга певца.

Карицкая обвинила Долматову и ее компанию в употреблении наркотиков.