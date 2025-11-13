«Я была рада»: Наталия Орейро о трогательном подарке от сына

Сын уругвайской актрисы Наталии Орейро подарил ей старую музыкальную шкатулку, в которой у балерины нет одной ноги. Об этом актриса рассказала на пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Письмо Деду Морозу», пишет News.ru.

Напомним, что президент Владимир Путин ранее подписал указ, по которому Наталия Орейро стала гражданкой России. Вместе с ней документы получил и сын актрисы и певицы — Мольо Орейро Мерлин Атауальпа. Наталия Орейро стала широко известна в России после показа телесериала «Дикий ангел». Также она приняла участие в съемках российской комедии «Письмо Деду Морозу».

По словам Наталии Орейро, одним из самых трогательных подарков от сына для нее стала музыкальная шкатулка.

«На американской ярмарке в школе в большом ящике он нашел старую музыкальную шкатулку. В ней у балерины не было одной ножки. Он попросил папу купить ему эту шкатулку и преподнес мне на праздник», — рассказала она.

При этом артистка отметила, что обычно получает в подарок от сына оригами, которые он сам делает, также он пишет ей письма, открытки и делает рисунки.

«Но я была рада, что в этот раз он мне не подарил какие-то новые вещи, а преподнес старую шкатулку, где у балерины не было одной ножки. Мне показалось это очень трогательно. Теперь каждый вечер я завожу эту шкатулку и считаю, что эта музыка для меня», — отметила Орейро.

Ранее Наталия Орейро, тайно приехавшая в Россию, совершила тур по Карелии. Актриса проехала на ретро-поезде.