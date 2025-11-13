Почему внук Пугачевой решил вернуться в РФ: крах карьеры и развод

Певец Владимир Пресняков недавно заявил, что его сын Никита вернется в Москву в ближайшее время. News.ru рассказал, как складывалась его карьера в США, почему рухнул брак, а также чем он может заняться после возвращения.

Переезд в США и неудачи

Казалось, что карьера Никиты Преснякова в России шла в гору: он играл в группе Multiverse, снимался в кино, получил главную роль в спектакле, а также участвовал в телешоу. В 2017 году он женился на дочери бизнесмена Бориса Краснова Алене, с которой встречался три года.

В 2022 году вслед за матерью Кристиной Орбакайте Никита эмигрировал в США. Он покинул Multiverse и отказался от бизнеса и проектов. В Штатах Пресняков выбрал для себя Лос-Анджелес, где стал жить в шикарных апартаментах, когда-то подаренных бабушкой Аллой Пугачевой. Алена Краснова вскоре присоединилась к супругу.

Альтернативный рок Преснякова не пришелся по вкусу американский публике. В результате он собрал группу и стал играть в клубах и барах для соотечественников, исполняя песни популярных исполнителей из России. Кавер-деятельность не понравилась владельцам композиций, и они обвинили артиста в нарушении авторских прав. Никита, хоть и не сразу, но урегулировал вопросы, о чем сообщал в соцсетях. Кроме выступлений музыкант начал заниматься продюсированием начинающих исполнителей, а также снимал клипы для местных артистов.

Через некоторое время стало известно, что Пресняков находится на грани развода с супругой. Слухи подкреплялись тем, что пара перестала выкладывать совместные фото в соцсетях и отдыхала раздельно. Через некоторое время Никита уехал с отцом и его семьей в Испанию, а Алена вернулась в Москву к подругам. В конце августа Никита и Алена подтвердили свой развод.

По словам инсайдеров, семья не пережила финансовых вопросов. Источники отмечали, что если раньше все «хотелки» Преснякова оплачивали отец, мать и бабушка, то сейчас дела у них идут не так хорошо. Никита пытался заработать сам, однако этого оказалось недостаточно для Красновой.

Чем займется Пресняков в России?

На церемонии «Золотой граммофон» Владимир Пресняков сообщил, что Никите нужно завершить в Москве текущие дела, хотя у него хороший контракт в США.

«Я думаю, он хочет играть в театре. Это хорошая идея. Он просто не очень уверен в себе. Говорю ему, что было круто, а он жалуется на хейт. Я думаю, что, когда приедет, его ждет эта карьера. Поверьте, он приедет», — отмечал артист позднее.

Напомним, что в 2021 году Пресняков получил главную роль в спектакле «Безымянная звезда». Постановка шла на сцене Московского Губернского театра. Спектакль оставался в репертуаре и после того, как Никита покинул Россию. При этом в пресс-службе театра сообщили, что внука Пугачевой они не ждут.

Эксперты различны во мнениях, какая часть карьеры у Преснякова получится лучше — театральная или музыкальная. Например, критик Марина Райкина считает, что у Никиты есть потенциал для выступлений в театре, в то время как продюсер Павел Рудченко уверен, что ему лучше сосредоточиться на музыке, особенно с поддержкой в лице отца.

Продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев предложил Преснякову сосредоточиться на поп-стиле. Он уверен, что внуку Пугачевой нужно расти как самостоятельная творческая единица, без поддержки знаменитой семьи.