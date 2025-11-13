Моргенштерну* запретили въезд в Литву

Представитель департамента миграции Литвы Рокас Пукинскас заявил, что власти республики запретили иностранному агенту Алишеру Моргенштерну* въезд в страну на 10 лет.

«Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет», — рассказал он в беседе с BNS.

Он отметил, что соответствующее решение было принято после получения «письменного предложения МИД и сбора дополнительной информации». По словам Пукинскаса, эти данные позволили сделать вывод, что Моргенштерн может представлять угрозу государственной безопасности.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в МИД Литвы с просьбой включить рэпера Алишера Моргенштерна* в список нежелательных лиц в республике.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 06.05.2022.