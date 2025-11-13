Меладзе потратил огромную сумму на лечение в России

60-летний певец Валерий Меладзе отдал около полумиллиона рублей на лечение в российских медицинских учреждениях. Во время перерывов между зарубежными гастролями артист регулярно проходит различные обследования в частных клиниках Москвы, пишет Shot.

По данным Telegram-канала, артист тщательно заботится о своем здоровье. В ходе последнего визита домой он оплатил медицинские услуги в московской клинике на сумму более 400 тысяч рублей. Эти расходы включали консультации специалистов, сопровождение, лабораторные исследования, анестезию и другие медицинские процедуры.

Уточняется, что во время большого гастрольного тура Валерий Меладзе выступил в Европе, США и странах ближнего зарубежья. Обследование состоялось между концертами.

Ранее сообщалось, что Меладзе дал концерт в Санкт-Петербурге и получил доход в размере более 20 миллионов рублей. Меладзе, который сейчас не выступает в России, отметил свое 60-летие юбилейным туром в США. Он начался символично — с города Санкт-Петербург во Флориде. Telegram-канал выяснил, что на этом концерте артист заработал 270 тысяч долларов (примерно 22 миллиона рублей). За все американские гастроли российский певец получил около 3 миллионов долларов (примерно 244 миллиона рублей).