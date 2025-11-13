Поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину демонстрирует ее полное невежество в вопросе конфликта, заявил РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он подчеркнул, что перед поддержкой любой стороны необходимо изучить историю и ознакомиться с разными источниками, включая противоположные точки зрения.

Уотерс напомнил о словах госсекретаря США Джеймса Бейкера, который уверял СССР, что НАТО не расширится на восток, однако обещание не было выполнено.

С Анджелины Джоли на Украине требовали $100000

По его словам, знаменитости верят пропаганде и не понимают реальной ситуации.

Ранее СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо охарактеризовал поездку как украинский «антикриз» для отвлечения внимания от ситуации на фронте.