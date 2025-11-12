Бритни Спирс вынуждена экономить

Бритни Спирс снова радует поклонников регулярным контентом в Сети, однако большинство публикаций звезды мало что говорят о её жизни. В редком содержательном посте певица призналась, что вынуждена экономить.

При этом звезда не скучает — в её жизни по-прежнему круговорот событий. Находит Бритни время и на чтение книг по саморазвитию.

«За этот год произошло столько всего, что просто с ума сойти… Я стараюсь жить по средствам, и книга «Нарисуй круг» — это невероятный взгляд на вещи», — написала знаменитость.

Бритни намекнула, что идеи из книги помогли ей с личными границами, и посетовала, что «дьявол кроется в деталях».

Буквально в начале ноября Бритни Спирс удаляла аккаунт в запрещённой в РФ соцсети после обвинений от бывшего мужа Кевина Федерлайна в наркозависимости и безумии.