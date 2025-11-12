Суд отклонил иск о защите чести и достоинства к Ларисе Гузеевой

Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Виктории Зигрист к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнили в инстанции, заявление было подано в мае текущего года и рассматривалось по категории споров о защите чести и репутации граждан.

Для вынесения решения суду потребовалось провести четыре заседания и направить три запроса.

Исковые требования Зигрист суд признал необоснованными и полностью отклонил. Решение может быть обжаловано в установленном порядке, передает «Радиоточка НСН».