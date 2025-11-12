Гузеева впервые прокомментировала историю с виллами на Бали

Телеведущая Лариса Гузеева впервые прокомментировала историю с продажей вилл на Бали. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источники.

По данным газеты, артистка оказалась в центре международного скандала, связанного с аферой российского застройщика Сергея Домогацкого в Индонезии.

Клиенты выплатили аферисту порядка 8 млн долларов в общей сложности, но не получили обещанную недвижимость. На фоне этого, они выдвинули обвинения как против застройщика, так и против Гузеевой, которая активно участвовала в рекламной кампании проекта.

«Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним [Домогацким] в доле. Но я не знала, я эту недвижимость тоже не получила», — отметила Гузеева.

Ранее сообщалось, что история с виллами началась в 2021 году. Фахверки строились практически в режиме реального времени — люди могли оперативно наблюдать за тем, как преображается их участок земли. После того, как проект лопнул, камеры были отключены и вещание прекратилось.

Пострадавшие в июне 2025 года подали иски на Гузееву, обвинили ее в соучастии в мошенничестве.

По словам обманутых клиентов, известная актриса снималась в рекламных роликах на протяжении всей кампании, с 2021 по 2025 год. Вместе с тем, адвокаты утверждают, что она приняла участие в ней только в 2025 году.