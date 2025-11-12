Представители Кайли Дженнер опровергли слухи о ее расставании с Тимоти Шаламе

Одна из главных новостей шоу-бизнеса на этой неделе касается предполагаемого расставания актеров Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Причины для слухов возникли не только из-за отсутствия Шаламе на недавней вечеринке, но и из-за того, что пара давно не появлялась вместе на публике. Однако всего через два дня после появления скандальных заголовков в издании People появились совершенно иные сведения.

© Вечерняя Москва

Несколько источников, близких к паре, сообщили, что Кайли и Тимоти не расстались и «чувствуют себя отлично». Один из инсайдеров объяснил, что актер не смог присутствовать на юбилее Крис Дженнер, так как в это время находился в Европе на съемках фильма «Дюна: Часть третья».

Источник добавил, что они стараются видеться каждые несколько недель, несмотря на плотные графики, и отметил, что Шаламе планирует провести несколько выходных на праздники, а пара уже строит совместные планы. Другой инсайдер уточнил, что во время съемок новой картины «Марти Великолепный» Тимоти часто упоминал Кайли и не скрывал своих чувств к ней.

— Он упоминал о ней постоянно. Кайли даже прилетала к нему на площадку в Нью-Йорк, а затем они встречались в Лондоне, когда он снимался в «Дюне». Они действительно сильно влюблены, — передают слова инсайдера в материале.

Несколько дней назад в зарубежных СМИ появилась информация, что франко-американский актер Тимоти Шаламе снова расстался с моделью Кайли Дженнер. При этом близкий к паре источник сообщил, что отношения находятся в подвешенном состоянии и они «не полностью расстались».