Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы в семье из-за многодетности

В семье Регины Тороденко наступил кризисный период. Прошло полтора месяца с момента рождения ее третьего сына, и все умиление со стороны старших двух братиков улетучилось без следа.

© WomanHit.ru

«Полтора месяца радости, нежности, сладкого гуления. И вот наконец-то к детям приходит осознание, что с приходом нового малыша наступили перемены, которые неизбежно влияют на всех членов семьи», — пожаловалась Тодоренко в своем телеграм-канале.

Дело в том, что старший наследник страшно ревнует родителей, а средний вообще начал обзываться и драться. Сама Регина чувствует хроническую усталость от недосыпа, а ее муж Влад Топалов в стрессе из-за «круговорота чужих людей в доме» — он сегодня целый день собеседовал кандидаток на роль няни малыша.

Однако не все так беспросветно в жизни Тодоренко — есть и хорошие новости: «Моя святая свекровь приезжает по вечерам и помогает с детьми, пока мы с ВМ (Владиславом Михайловичем — прим. ред.) работаем. Нам внезапно предложили сразу 2 проекта на январь и май». Кроме того, отметила Регина, среднего сына Мирослава, вероятно, взяли в садик без очереди.