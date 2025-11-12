Анна Асти прокомментировала слухи о завершении карьеры

Певица Анна Асти прокомментировала слухи о завершении своей карьеры. Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что ранее подобную информацию подтвердил продюсер Сергей Дворцов. Но по словам самой Асти, Дворцов не имеет никакого отношения к ее деятельности.

«Я не понимаю, что несет этот Сергей. Это какой-то бред! Он никогда не был моим продюсером, и я прошу не обращать внимания на его слова. Я не собираюсь никуда уходить», — рассказала она.

Ранее Дворцов заявил, что Асти может уйти со сцены. При этом продюсер добавил, что это не было бы связано с падением популярности певицы.