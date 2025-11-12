Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

Терапевт Андрей Звонков оценил состояние здоровья отца командующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что у Станислава Сырского остается несколько месяцев жизни из-за тяжелой доброкачественной опухоли мозга, сопровождающейся серьезными заболеваниями вроде болезни Паркинсона, Альцгеймера и астмы.

— Все, что внутри черепа, даже если это доброкачественная опухоль, все равно имеет так называемые злокачественные течения. Череп — это замкнутый объем, и все, что там внезапно начинает увеличиваться, сдавливает мозг, — объяснил врач.

Несмотря на возможные варианты хирургического вмешательства, сопутствующие патологии значительно усложняют ситуацию, снижая шансы успешного восстановления.

— Я думаю, в лучшем случае он проживет несколько месяцев. Потому что там масса сопутствующих проблем возникает, развивается. Там возможно появление и пневмонии статической, то есть гипостатической пневмонии, за счет постоянного вот этого вынужденного положения: сидения, лежания, малоподвижности. Вот тромбозы могут быть в руках, в ногах. Где угодно и откуда угодно может стрельнуть, и не угадаешь никогда, — заключил Звонков в беседе с Life.ru.

При этом 12 ноября стало известно, что состояние отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье. После возвращения домой он начал передвигаться по квартире на инвалидной коляске.

До этого Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России. По данным СМИ, всего на лечение потратили уже более пяти миллионов рублей. Однако сам главком ранее уже жаловался на плохое обеспечение ВСУ.

Также появилась информация, что жена Сырского собирается нанять муниципальную сиделку, так как сама уже не в состоянии ухаживать за супругом. К пенсионерам переехали сын Олег и его жена.