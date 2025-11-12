Ошибки юности, романы с чиновниками и карьера: судьба Татьяны Конюховой

Актриса Татьяна Конюхова в 70-е годы была кумиром зрителей, из-за чего ее выбрали для камео в «Москва слезам не верит». Она отказывалась от романов с чиновниками, однако все же допускала ошибки юности, о которых после жалела. Starhit вспомнил историю актрисы в день 94-летия со дня ее рождения.

Роковой курс

Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте в семье военного инженера. Ее отец Георгий Степанович трудился в ЦК компартии Узбекистана, а во времена репрессий попал в тюрьму по ложному доносу. Мужчину реабилитировали, однако после он долгие годы страдал от экземы. Несмотря на это, и Таня, и ее мать оставались убежденными сталинистками.

Детство будущая актриса провела в пионерских лагерях, где уже проявляла свои таланты, а во дворе девочку и вовсе звали Танькой-артисткой. По этой причине мало кто удивился, когда Конюхова подала документы во ВГИК. Мама при этом не верила в наследницу, считая ее недостаточно красивой для экрана.

Кинодебют для актрисы состоялся в картине «Майская ночь, или Утопленница». Режиссер Александр Роу остался доволен дебютанткой, но вот озвучить героиню в силу неопытности у Татьяны не получилось, и это доверили другой актрисе. Неудача с дублированием задела ее, а потому она попросила оставить ее на второй год.

Благодаря этому Конюхова попала на курс, который теперь называют роковым: ее сокурсники Руфина Нифонтова, Изольда Извицкая, Юрий Белов и Майя Булгакова ушли из жизни трагически. Вместе с тем многие артисты из него добились невероятного успеха — например, Надежда Румянцева.

Позднее Конюхова появилась в картинах Запасной игрок», «Вольница», «Разные судьбы». Особые надежды она питала на «Хождение по мукам», а потому, когда режиссер Григорий Рошаль серьезно заболел и съемки перенесли, актриса отказывалась от других проектов, в том числе от «Карнавальной ночи» и драмы «Летят журавли».

Ожидание оказалось напрасным — Рошаль в итоге взял на роль Нину Веселовскую. Это чуть не убило артистку, которая перестала есть и пить. Спас Конюхову Леонид Луков, который принес девушке сценарий «Олеко Дундича», а позднее актриса получила еще две главные роли: в «Заре навстречу» и «Солнце светит всем».

«Работать параллельно в трех картинах — адское напряжение. И физическое, и моральное. Поднималась в шесть утра, домой приползала к полуночи», — вспоминала артистка.

«Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова», камео в «Москва слезам не верит» — актриса смогла добиться громкой славы благодаря лишь своим усилиям. Она вспоминала, что избегала протекции людей из власти и отшила даже зятя Никиты Хрущева Алексея Аджубея, который якобы обещал ей звание народной артистки СССР.

«А у меня тогда не было вообще званий никаких — просто популярная-распопулярная. Говорю: "Знаете, Алеша, всем, чего я достигла в этой жизни и в искусстве, я обязана только самой себе. Большое спасибо!" Он как закипел: "Ну и дура!" Прыгнул в машину, вжик по газам — и помчал», — рассказывала знаменитость.

Ошибки молодости

С юности Конюхова пользовалась успехом у мужчин. В студенческие годы за ней ухаживал сын композитора Исаака Дунаевского Евгений. Отец молодого человека даже называл актрису невесткой, однако та в конце концов разочаровалась в избраннике и не стала выходить замуж.

Евгений проводил много времени на гулянках с друзьями, которые пользовались его слабохарактерностью — однажды товарищ-инженер без спроса взял его машину и пустил за руль выпускницу ВГИКа Зину Халееву, и они попали в ужасное ДТП. Артистка погибла, а знакомый отделался травмой. Татьяна решила, что именно мягкотелость Дунаевского привела к трагедии.

Роман продолжался еще год, хотя Конюхова понимала, что будущего у них нет. На третьем курсе, во время съемок «Судьбы Марины», девушка влюбилась в Леонида Быкова и лишь новость о беременности его жены удержало артистку.

Окончательно с Дунаевским она рассталась после новогоднего празднества с друзьями. Тогда Татьяна решила ответить давнему поклоннику — киноведу Валерию Карену. Обрадованный фанат добился срочной росписи, о чем Татьяна вскоре пожалела, ведь через неделю муж примчался к жене на съемки в Ленинград с проверкой — подозревал, что она ему изменяет.

«Вот так и получилось, что мой первый брак длился всего 10 дней. Фактически. Официально мы еще два года числились мужем и женой», — рассуждала актриса, отмечая, что штамп в паспорте «не помеха» для романов.

На киностудии в Ялте у Конюховой начался роман с артистом Олегом Стриженовым. Артист уверял, что его ничего не связывает с женой Марианной. Однако вскоре она узнала, что возлюбленный попросил командировать к нему супругу, а через некоторое время он порвал с ней, заявив в письме, что принял наваждение за любовь.

Новый брак и настоящая любовь

Валерий согласился дать Татьяне развод, когда она встретила звукорежиссера Бориса Венгеровского. Однако нарушили идиллию регулярные аборты, которые делала Конюхова — впоследствии артистка о них серьезно жалела.

«Взваливать вину за то, что не рожала, только на Борю не хочу. Да, он не слишком стремился стать отцом, но и для меня карьера актрисы стояла на первом месте», — говорила актриса.

Отдаление от мужа происходило постепенно: Татьяна пропадала на работе, в то время как супруг лежал в постели до полудня и поедал мамины завтраки. В перерывах между съемками фильма «Косолапый друг» актриса встретила чемпиона СССР по метанию копья Владимира Кузнецова, что стало последней каплей для ее второго брака.

В третьем замужестве у звезды родился сын Сергей, который стал дипломатом. Со спортсменом Конюхова провела счастливые 27 лет, пока избранник не умер в 55 лет. Больше артистка не выходила замуж, ведь никто не мог сравниться с любимым. Благодаря творчеству и поддержке близких она прожила еще 38 лет, уйдя из жизни лишь в 2 апреля 2024 года, в возрасте 92 лет.