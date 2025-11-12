Татьяна Лазарева* обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что ее обижают обвинения в пристрастии к алкоголю. Об этом она рассказала израильскому изданию «Сегодня».

Говоря об отношении к ней в России, Лазарева отметила, что не расстраивается из-за приговоров по уголовным делам.

«Меня вот другое задевает — почему и когда на меня навесили ярлык "алкоголичка". Вот это действительно обидно. (...) Это прям нечестно», — пожаловалась она.

Телезвезда добавила, что в комментариях под одним из недавних роликов некоторые комментаторы называли ее спившейся». Она не согласилась с такой оценкой.

«Ну как — спившаяся? Почему? Вы что, не видели, черт, спившихся людей?» — возмутилась ведущая. Лазарева также заверила, что у нее нет зависимости от спиртного.

Ранее сообщалось, что ведущая отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки о том, кто из ее российских коллег поддержал начало спецоперации на Украине, а кто выступил против. Лазарева также заявила, что давно не следит за тем, каких политических взглядов придерживаются ее друзья из шоу-бизнеса.