Богатырев прокомментировал новости о разводе с Арнтгольц

Информация о разводе Марка Богатырева с супругой взбудоражила тысячи поклонников актерской четы. Пять лет в браке, сынишка Данила и, казалось, такие радужные перспективы на долгую и счастливую семейную жизнь не остановили артиста от подачи иска на расторжение брака с Татьяной Арнтгольц.

© Соцсети

Информация размещена на сайте Лефортовского суда. Заявление, согласно данным, было зарегистрировано 10 ноября. Super обратился к Богатыреву за комментариями, но тот не стал подтверждать печальную новость. Правда, и не опроверг до конца. Слово «пока» в его пояснениях оказалось красноречивее самого опровержения.

«Нет, это не правда. Это все слухи. Мы пока не разводимся», — заявил артист.

Татьяна Арнтгольц пока не выходила на связь с журналистами. Впрочем, она не особенно часто делится с посторонними личной жизнью. А уж теперь, когда проблемы в браке все же вскрылись, едва ли станет откровенничать.

В начале осени актриса дала большое интервью журналу «Атмосфера», где упоминала о сложностях. Звезда признавалась, что из-за плотного рабочего графика ей не так часто удается побыть с супругом, хотя она периодически отказывается от предложений в угоду семье.