Продюсер Дворцов: Кадышева отдает часть своих выступлений сыну

Народная артистка России и певица Надежда Кадышева отдает часть своих выступлений сыну Григорию из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

При этом он ответил, что говорить с уверенностью об уходе Кадышевой со сцены пока рано, поскольку артистка переживает новый всплеск популярности, особенно среди молодой аудитории. Тем не менее, продюсер не исключил, что завершение ее карьеры в обозримом будущем все же возможно.

Дворцов уточнил, что в новогоднюю ночь 2026 года певица полностью отказалась от выступлений. Он добавил, что Кадышева провела обширную концертную программу весной, летом и осенью, и, по его мнению, заработала достаточно, чтобы позволить себе встретить праздник дома в кругу близких.

— Надежда Никитична не молодая уже — отсюда все эти вытекающие моменты. Безусловно, она передает часть своих прав на выступления своему сыну, который будет с периодичностью уже вместо нее выступать на корпоративах, насколько я знаю, — отметил Дворцов в беседе с РИА Новости.

Ранее посетители концерта Надежды Кадышевой, который прошел в московском Зеленом театре, рассказали, что на мероприятие продали больше билетов, чем всего вмещает в себя площадка. В связи с этим наплыв людей привел к столпотворению до начала концерта, поскольку гостей пропускали только через один вход.