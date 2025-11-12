Марк Богатырев прокомментировал развод с Татьяной Арнтгольц

Российский актер Марк Богатырев опубликовал в своих социальных сетях печальный пост после развода с актрисой Татьяной Арнтгольц.

Он написал, что «время всегда расставляет все на свои места».

— Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее «метисовое» сердце. Что-то очень близкое вдруг становится далеким, «далекое» спешит нравиться и не думает о последствиях. Твое «я» медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего бессознательного в горячее неизбежное будущее, — написал артист в своем блоге.

Вероятно, таким образом Богатырев намекнул своим подписчикам на большие перемены в его личной жизни.

Ранее актер подал в Лефортовский суд города Москвы заявление о разводе с Арнтгольц. Пара прожила в браке пять лет. Инициатором такого решения стал сам Богатырев.

Они познакомились на съемочной площадке сериала «Наживка для ангела», а в 2020 году втайне поженились. Как развивались отношения звездной пары и что известно о разводе — в материале «Вечерней Москвы».