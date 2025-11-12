Мосгорсуд отклонил апелляцию на заочный арест певицы Монеточки*

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию на заочный арест певицы Елизаветы Гырдымовой*, выступающей под псевдонимом Монеточка*, по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Об этом в среду, 12 ноября, сообщил корреспондент из зала суда.

— Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на заочный арест певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*), обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, — передает РЕН ТВ со ссылкой на инстанцию.

В июне прошлого года прокуратура инициировала уголовное преследование фигурантки. Причиной послужили публикации певицы без соответствующей маркировки. Впоследствии в ее отношении возбудили уголовное дело. В октябре того же года Монеточку* объявили в розыск.

Недавно суд избрал меру пресечения певице. Ее заочно арестовали. В ноябре Монеточка* выступала в Риге, однако ей резко стало плохо из-за отека Квинке. Концерт прервали, а артистку доставили в медучреждение. Там ей поставили уколы.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.