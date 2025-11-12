«Мой самолет ждет!»: Элтон Джон устроил истерику за кулисами Зала славы рок-н-ролла

Элтон Джон устроил эмоциональную сцену за кулисами церемонии Зала славы рок-н-ролла 2025 года, возмущенный задержками шоу. По сообщениям источников, легендарный музыкант кричал на организаторов и беспокоился о своем ожидающем самолете.

Британский музыкант Элтон Джон подтвердил свою репутацию «примадонны», устроив эмоциональную сцену за кулисами церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла 2025 года. Согласно источникам, музыкант пришёл в ярость из-за задержек шоу перед своим выходом на сцену. Очевидцы сообщают, что Элтон Джон кричал на организаторов: «Что с вами не так, люди? Никто не знает, что они делают!». Особое беспокойство у певца вызвали его транспортные проблемы, хотя и совсем иного масштаба, чем у обычных путешественников — он, готовясь отдать дань уважения покойному лидеру Beach Boys Брайану Уилсону, с возмущением заявил: «Мой самолет ждет!».

Этот инцидент напомнил о другой знаменитой вспышке гнева музыканта, произошедшей во время репетиции шоу в 1999 году. Тогда, по словам самой Тины Тернер, она совершила роковую ошибку, попытавшись показать Джону, как играть песню.

«Ошибка в том, что вы показываете Элтону Джону, как играть на его пианино», — объясняла позже Тернер в интервью.

Она описывала, как музыкант «просто взорвался», оставив её в шоке перед всей командой. Позже Джон принёс извинения за своё поведение в тот вечер.

Несмотря на эмоциональный всплеск за кулисами, на самой церемонии Зала славы Элтон Джон выступал без своего знаменитого пианино и, по словам другого источника, после «некоторой суматохи и дискуссий в коридоре» вышел на сцену без видимых проблем.

Его выступление стало трогательным трибьютом Брайана Уилсона, скончавшегося в июне в возрасте 82 лет. Джон исполнил эмоциональную кавер-версию песни God Only Knows и назвал Уилсона своим «кумиром», признавшись, что тот повлиял на его собственное творчество больше, чем кто-либо другой. Он поделился с аудиторией тёплыми воспоминаниями о своей первой встрече с музыкантом, назвав этот вечер незабываемым.