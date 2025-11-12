Оперная певица Сергиенко подготовила себе могилу на Троекуровском кладбище

Оперная певица Людмила Сергиенко установила себе памятник при жизни. Как сообщает Mash, 79-летняя артистка заранее позаботилась о могиле и надгробии на Троекуровском кладбище.

Половинчатый обелиск с открытой датой уже установлен рядом с могилой ее покойного мужа — оперного певца Владислава Верестникова.

По данным канала, Сергиенко много лет страдает гипертензивной болезнью с поражением сердца. Из-за проблем со здоровьем и преклонного возраста певица решила заблаговременно урегулировать похоронные вопросы, чтобы не обременять родственников.

В разговоре с журналистами артистка подтвердила эту информацию, но отказалась от дальнейших комментариев.