Врач сообщила, что повторный отек Квинке может стать смертельным для Монеточки*

Певица Елизавета Гардымова*, выступающая под псевдонимом Монеточка*, недавно попала в больницу из-за отека Квинке. Ее госпитализировали прямо с концерта в Риге. Врач Зарема Тен объяснила, что ранняя активность исполнительницы угрожает серьезными последствиями.

Отек Квинке — это острый аллергический синдром, проявляющийся быстрым развитием отечности тканей лица, шеи и внутренних органов. Особенно опасно поражение горла, которое вызывает проблемы с дыханием и речью, что произошло с Монеточкой*.

Несмотря на предупреждение медиков, певица намерена выступать, хотя специалисты считают, что подобное поведение подвергает ее жизнь риску повторного приступа.

— Организм находится в состоянии «аллергической готовности», и любая дополнительная нагрузка может стать новым пусковым механизмом. Медики абсолютно правы, запрещая выступления: стресс, физическое напряжение голосовых связок, духота и перегрев под софитами — все это мощные провоцирующие факторы. Угроза летального исхода в такой ситуации не является преувеличением, повторный отек гортани может развиться еще стремительнее и привести к полному закрытию дыхательных путей. Поэтому рекомендация о покое и наблюдении в течение минимум 24–48 часов является стандартной и жизненно необходимой мерой, — заключила Тен.

Специалисты советуют обеспечить покой и наблюдение врача в течение первых двух суток после инцидента, чтобы минимизировать возможные осложнения, сообщает «Подмосковье сегодня».

Кроме того, фанаты певца Филиппа Киркорова, побывавшие на его последних концертах, заподозрили, что у артиста появились проблемы с голосом и дикцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача — терапевта-кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.

