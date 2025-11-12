Марк Богатырев подал заявление о разводе с Арнтгольц

Марк Богатырев подал заявление на развод с Татьяной Арнтгольц. Соответствующую запись можно найти на официальном сайте Лефортовского суда Москвы.

«СтарХит» выяснил, что иск был подан 10 ноября. Дата рассмотрения пока не сообщается. Супруги никак не комментируют информацию, хотя намеки на кризис в их браке появились уже около года назад. Актеры перестали публиковать совместные фото в соцсети. Богатырев делился снимками четырехлетнего сынишки Данилы и собственными портретами.

Накануне он навел подписчиков на тревожные мысли, обнародовав серию черно-белых кадров и с философско-депрессивной подписью: «Время всегда расставляет все на свои места… знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце… что-то очень близкое вдруг становится далеким, „далекое“ спешит нравится и не думает о последствиях… твое „Я“ медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего „бессознательного“ в горячее — неизбежное будущее. ШерШеЛя-ФаМ».

Причины расставания пары пока неизвестны, хотя еще 5 ноября Богатырев даже ни словом не обмолвился о разрыве. Напротив, он уверял, что старается уделять больше времени семье и сыну, чтобы самые родные не ощущали его отсутствия из-за работы. Между тем, в интервью прошлого года артист признавался, что брак с Татьяной далек от идиллического. Артисты часто ревнуют друг друга. «Никто не застрахован от каких-то внезапных чувств, поэтому мы не можем сказать наверняка: „Я не буду, не ревнуй“», — пояснял Богатырев. В связи с разногласиями на почве ревности пара обращалась к специалисту. Но, видимо, консультации психолога, результата не дали.