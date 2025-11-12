«Стала поспокойнее»: Михаил Галустян намекнул на перемены в личной жизни Ольги Бузовой

Михаил выдвинул предположение о личной жизни Ольги

Сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой свободно уже давно. После череды неудачных романов звезда практически не говорит о личном. Она лишь изредка может намекнуть на какие-либо перемены. А сегодня об этом высказался коллега артистки Михаил Галустян. В беседе с журналистами издания «Страсти» он рассказал о том, что Ольга в последнее время изменилась. Это стало заметно во время съемок нового сезона шоу в Китае. По словам шоумена, Бузова стала более спокойной. Раньше она буквально излучала энергию, не останавливаясь ни на минуту. Теперь в Ольге появилось больше какой-то задумчивости. Михаил точных причин такого поведения не назвал. Однако он не исключает того факта, что у 39-летней певицы мог кто-то появиться. «Она стала более задумчивой что ли. Может, в ее личной жизни сейчас все хорошо», — поразмышлял Галустян. При этом Михаил подчеркнул, что, несмотря на перечисленное выше, Ольга по-прежнему остается профессиональной и собранной партнершей. Бузова отлично коммуницирует с участниками и знает, что делает.