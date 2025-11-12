Мосгорсуд признал законным заочный арест певицы Монеточки

Московский городской суд признал законным заочный арест певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд оставил без изменений постановление Басманного суда Москвы, который в конце октября заочно арестовал Гырдымову на два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Апелляционную жалобу защиты артистки не удовлетворили. Адвокаты певицы настаивали, что объявление Гырдымовой в межгосударственный розыск сопровождалось процессуальными нарушениями, поэтому решение о заочном аресте, по их мнению, является незаконным. По данным следствия, Гырдымова дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иностранных агентов, однако продолжила распространять материалы в соцсетях без обязательной маркировки. Ей заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.