Игорь Крутой рассказал о своем первом жилье в Москве

Российский композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал, как актер Евгений Леонов и певица Валентина Толкунова помогли получить ему комнату в Москве. Об этом пишет Teleprogramma.org.

Крутой признался, что считает своими любимыми местами в столице Нескучный сад, Ленинские Горы и Речной вокзал. С последней локацией у продюсера связаны воспоминания о первом жилье в городе.

«Евгений Павлович Леонов с Валентиной Толкуновой пошли к председателю райисполкома Ленинградского района и выбили мне коммунальную комнату. Вот в этой комнате в трехкомнатной квартире была первая моя крепость в Москве, моя первая квартира», — поделился Крутой.

